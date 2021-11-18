中職／獅隊爭霸主場首戰非台南 選定澄清湖回饋高雄

統一獅隊今天在新莊球場非自力封王，奪下隊史第15座季冠軍，將從27日起在總冠軍賽對決中信兄弟隊，重演去年象、獅大戰的戲碼，獅隊已經確定主場首戰在高雄澄清湖球場進行。

中職今年例行賽將在21日結束，只剩最後6場比賽，兄弟、獅隊分別贏得上、下半季，但年度勝排名榜首還未確定，也牽動兩隊在總冠軍賽的主場優勢，最後3天比賽還要力拚年度排名。

獅隊目前118場比賽64勝5和49敗，兄弟117場63勝5和49敗，獅隊勝率領先千分之3，兩隊之間只有半場勝差，誰能在總冠軍賽前兩戰擔任主隊，目前還很難說。

獅隊領隊蘇泰安表示，不管有沒有主場優勢，獅隊首場主場比賽確定在澄清湖球場進行，回饋高雄球迷。

也就是說，獅隊如果擁有主場優勢，27日將在高雄迎戰兄弟，否則就是安排30日。

獅隊目前10座總冠軍是中職球隊最多，今年將挑戰2連霸，兄弟近8年第7次晉級爭霸戰，最大目標是打破從2014年起，連續6次爭霸失利的魔咒，抱回隊史第8冠。

蘇泰安說，今年因為疫情的關係，球隊在訓練上多了阻礙，全隊這次齊心協力拚下季冠軍，非常感謝教練和球員。