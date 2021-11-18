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中職／獅隊非自力封王拋彩帶 林岳平：感覺不一樣
統一獅隊今晚以3：4敗給富邦悍將隊，但靠著中信兄弟隊輸球、魔術數字歸零，獅隊非自力奪得下半季冠軍，總教練林岳平坦言，「感覺不太一樣」。
獅隊在新莊球場的比賽早一步結束，球員紛紛步入休息室換上封王T恤，在悍將隊還在進行單場MVP頒獎儀式時，味全龍隊就以11：2擊敗兄弟，獅隊確定拿下隊史第15次的季冠軍、第3次非自力封王。
獅隊教練團、球員慢慢集合、走到左外野，與滿滿的獅迷一起倒數拋下橘色彩帶，今天新莊球場5016名觀眾，大半是穿著獅隊加油衣。
靠著味全龍隊贏球才拿下季冠軍，林岳平表示：「確實感覺不大一樣，比較嚮往自己拿下勝利的喜悅。」
獅隊今天直到7局才靠著郭阜林的安打打破鴨蛋，9局上再得2分，但還是欠缺臨門一腳，林岳平表示，今天攻勢來得太慢，一部分原因是首次對戰迪倫，前面打擊較多不營養的球。
但把總冠軍戰門票握在手中，林岳平心情也更踏實一點，瞄準剩下兩戰全力搶勝，「調整打者手感，其他投手正常去出賽，接下來還是全力以赴拚，因為攸關年度第一」。
獅隊雖然目前年度勝率領先兄弟半場，但就算剩下兩戰全勝，若兄弟剩下三戰也都勝利，兩隊戰績平手，會由對戰成績占優勢的兄弟拿走總冠軍賽假日主場。
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