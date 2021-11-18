快訊

台東今晚試射「無限高」飛彈 民眾高喊「台灣加油！」

中職／挑戰者變衛冕軍 林岳平感動獅隊一項蛻變

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅今晚雖然以3比4不敵富邦悍將，但靠著味全龍擊敗中信兄弟，仍拿到下半季冠軍，賽後球員將總教練林岳平（中）拋起慶祝。記者余承翰／攝影
統一獅今晚雖然以3比4不敵富邦悍將，但靠著味全龍擊敗中信兄弟，仍拿到下半季冠軍，賽後球員將總教練林岳平（中）拋起慶祝。記者余承翰／攝影

去年統一獅隊打進總冠軍賽，面對兵強馬壯的中信兄弟隊，抱持著「挑戰者」心態，結果奪得隊史第10冠，今年球季換成「衛冕軍」身分，總教練林岳平認為，球隊有打出相應的氣勢。

「作為衛冕軍，要打出常勝軍的氣勢。」林岳平表示，今年球季為球隊設定五成以上的勝率，希望一開始就打出該有氣勢，「每個人也都有展現出該有的方向」。

劇本確實照著林岳平設定的去走，上半季一度占據第一，復賽後的低潮讓他們在7月29日被中信兄弟隊超車，下半季從8月31日站上第一後，雖曾遇到低潮掉到第二，但天數不長，將第一名穩穩抓在手中。

就算接下來比賽全敗，獅隊全年勝率也確定過半，林岳平表示，今年不管投手、野手，都懂得如何展現拿下勝利的能力，也知道落後時要如何改變局面，「不見得是誰，每個人都有機會跳出來」。

獅隊去年陣形大量仰賴「外野三鬼」陳傑憲、蘇智傑、林安可支撐，今年蘇智傑長打衰退、陳傑憲安打數減少，但還是能夠撐住勝利，林岳平說：「不會完全要仰賴他們，打出了不同的隊型。」

陳傑憲去年打總冠軍賽，自認是挑戰者身分，今年他重新調整心態，他認為：「還是輕鬆去面對，冠軍也是過去式，今年是新的開始。」

陳傑憲 林岳平 中信兄弟

延伸閱讀

中職／獅隊投手群一起守下勝利 先發、後援環環相扣

中職／獅隊下半季封王功臣陳傑憲 點出競爭力是關鍵

中職／象獅爭霸變成煙火大戰 林岳平曾經上演割喉事件

中職／陳傑憲歸隊後獅回穩 林岳平點名「Key Man」

相關新聞

中職／兄弟不敵龍隊助獅下半季封王 爭霸戰連兩年象、獅對決

中信兄弟隊今天在高雄澄清湖球場狀況連連，洋投象魔力表現不穩，守備也一再出錯，終場2：11不敵味全龍隊；這一敗也幫助統一獅...

中職／挑戰者變衛冕軍 林岳平感動獅隊一項蛻變

去年統一獅隊打進總冠軍賽，面對兵強馬壯的中信兄弟隊，抱持著「挑戰者」心態，結果奪得隊史第10冠，今年球季換成「衛冕軍」身...

中職／獅輸悍將拋不出彩帶 等待隊史第3次非自力封王

統一獅隊今晚以3：4敗給富邦悍將隊，下半季封王停在「M1」，獅隊能否封王，要看另一地中信兄弟與味全龍隊之戰的結果，悍將隊...

中職／悍將投教布魯斯道別喊「有緣再見」 感謝名單沒洪總

富邦悍將隊投手教練布魯斯與總教練洪一中意見不合，在今天生日當天準備離台，悍將官方也釋出布魯斯向球迷道別的影片，感謝對象從...

中職／初登場連續34打席未吞K 董子恩創中職紀錄

從平鎮高中畢業後，富邦悍將隊新人董子恩在下半季尾聲升上一軍，初登場連續34打席沒有吞過三振，超越王金勇的32打席，刷新中...

中職／陳義信、王漢28年前對決 象獅歷年爭霸各獲17勝

統一獅隊今天繼續在新莊球場對決富邦悍將隊，雙方推出洋投霸能、迪倫登板先發，獅隊只要搶下勝利，不管高雄澄清湖球場中信兄弟、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。