中職／挑戰者變衛冕軍 林岳平感動獅隊一項蛻變

去年統一獅隊打進總冠軍賽，面對兵強馬壯的中信兄弟隊，抱持著「挑戰者」心態，結果奪得隊史第10冠，今年球季換成「衛冕軍」身分，總教練林岳平認為，球隊有打出相應的氣勢。

「作為衛冕軍，要打出常勝軍的氣勢。」林岳平表示，今年球季為球隊設定五成以上的勝率，希望一開始就打出該有氣勢，「每個人也都有展現出該有的方向」。

劇本確實照著林岳平設定的去走，上半季一度占據第一，復賽後的低潮讓他們在7月29日被中信兄弟隊超車，下半季從8月31日站上第一後，雖曾遇到低潮掉到第二，但天數不長，將第一名穩穩抓在手中。

就算接下來比賽全敗，獅隊全年勝率也確定過半，林岳平表示，今年不管投手、野手，都懂得如何展現拿下勝利的能力，也知道落後時要如何改變局面，「不見得是誰，每個人都有機會跳出來」。

獅隊去年陣形大量仰賴「外野三鬼」陳傑憲、蘇智傑、林安可支撐，今年蘇智傑長打衰退、陳傑憲安打數減少，但還是能夠撐住勝利，林岳平說：「不會完全要仰賴他們，打出了不同的隊型。」

陳傑憲去年打總冠軍賽，自認是挑戰者身分，今年他重新調整心態，他認為：「還是輕鬆去面對，冠軍也是過去式，今年是新的開始。」