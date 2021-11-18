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中職／獅隊投手群一起守下勝利 先發、後援環環相扣

中央社 / 新北18日電
統一獅總教練林岳平。記者余承翰／攝影
統一獅總教練林岳平。記者余承翰／攝影

中職統一獅隊今天確定下半季封王，教頭林岳平點出投手群是關鍵之一，下半季除了先發輪值穩定，牛棚投手也幫助守下勝利，每個環節都相當重要，「這不可能壓在某個人身上。」

獅隊上半季復賽後戰績不佳，最後名列第2錯失季冠軍；不過下半季一路保持爭冠的競爭力，總教練林岳平點出關鍵是在投手群，守備及打擊表現則是上、下半季都差不多。統計到今天賽前，獅隊下半季團隊防禦率3.14，是5隊中最佳。

至於投手群中誰表現最好，林岳平說：「不用點名是誰特別好，整個團隊都很好，不管先發、中繼、後援，每個人都扮演各自的角色，誰稍微不順時有人可以頂住，整個環節都很穩定。」

先發投手中布雷克表現最亮眼，下半季出賽12場，拿下8勝、防禦率僅1.70，不過林岳平指出，「大家都知道布雷克很重要沒有錯，他是我們第一大支柱，但一個星期還有其他4場，不可能壓在某個人身上，投手群每個人都有他的功能，就看怎麼去善用。」

經過去年上半季失敗的經驗，獅隊從今年開始就準備好4名洋投，季中泰迪離隊後也馬上找來霸能，以確保先發輪值的運作。且本土投手古林睿煬下半季脫穎而出，先發9場拿下3勝3敗，防禦率3.45；另外透過今年季中選秀加入獅隊的胡智為，下半季出賽12場含11場先發，貢獻4場勝利、防禦率4.74。

林岳平指出，即使先發投手投得好，也不可能都投到9局，因此還是需要由牛棚守下勝場。終結者陳韻文下半季出賽25場，奪下17次救援成功，防禦率僅0.68；中繼投手鄭鈞仁下半季出賽25場，奪12次中繼成功、1次救援成功，防禦率4.09，劉軒荅、吳承諭、王鏡銘等人也都相當穩定。

林岳平 牛棚

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