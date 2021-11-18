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中職／獅隊下半季封王功臣陳傑憲 點出競爭力是關鍵

中央社 / 新北18日電
統一獅陳傑憲。記者余承翰／攝影
統一獅陳傑憲。記者余承翰／攝影

中職統一獅隊今天奪下隊史第15座季冠軍，功臣之一是外野手陳傑憲，雖然一度因為傷勢和家裡的事情缺陣，不過一回歸就穩定球隊戰績，但他認為，球隊有競爭力才是關鍵。

談到下半季的關鍵人物，總教練林岳平點出是「外野3鬼」之中的陳傑憲，還有本季走出低潮的林靖凱。陳傑憲在下半季出賽42場，159打數敲出49支安打，貢獻15分打點，打擊率3成08。

陳傑憲在10月13日時因為腰傷下二軍，加上又遇到父親過世，在那陣子缺陣了2個星期，林岳平說：「那2週是球隊最不好的狀態，不過那時其他選手也有挺過去，讓球隊不會掉太多，等他歸隊回到正軌。」

陳傑憲指出，在受傷缺陣時，球隊戰績確實有受到影響，但他不認為自己是主因，「球隊本來就有高低起伏，只是我不在時，球隊戰績剛好不好。」在處理爸爸過世的事情時，他指出，甚至在殯儀館時也會看球賽，「那陣子對球隊來說是一個很好的轉機，讓比較少下場的人有機會出賽。」

陳傑憲認為，球隊如果戰績要好，板凳深度一定要強，「大家很公平競爭，有上場就把自己最好一面展現出來。」陳傑憲今年讓出球隊安打王的位置，在今天賽前以123支落後給林靖凱的133支，陳傑憲指出，「競爭力高球隊自然會強，今年落到第2我會不想輸，所以我也會很盡力打安打，讓球隊更強大。」

雖然獅隊本季是以衛冕軍之姿拚戰績，不過陳傑憲說：「今年也是用同樣心情，因為冠軍已是過去式，今年又是重新開始，就是用新的心態去面對，不過去年已經有過總冠軍賽經驗，大家會更進步。」

陳傑憲 林岳平

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