中職／兄弟不敵龍隊助獅下半季封王 爭霸戰連兩年象、獅對決

中信兄弟隊今天在高雄澄清湖球場狀況連連，洋投象魔力表現不穩，守備也一再出錯，終場2：11不敵味全龍隊；這一敗也幫助統一獅隊下半季封王，隊史第15次季冠軍到手，中職總冠軍賽連續兩年上演象、獅大戰。

總冠軍賽27日開打，不過地點未定，要看球季賽最後3天，到底是獅隊還是兄弟搶下年度勝率第1，才能決定在台南或台中進行前兩戰。

龍隊打線今天面對兄弟洋投象魔力，前3局都有攻勢，一共揮出5支安打，加上3次四死球（1次觸身球）、兄弟兩次內野失誤，一共攻下4分。

龍隊先發投手郭郁政前4局讓兄弟掛零，只被揮出3支安打，5局上被黃鈞聲揮出二壘打，再被岳政華轟出右外野兩分砲，仍以4：2領先。

5局下龍隊攻勢再起，以3支安打、兩次保送，加上兄弟全場第3次失誤，一口氣攻下4分拉大比數差距，變成8：2，8局下再以4支安打追加3分，最後以9分之多大勝。

郭郁政先發6局，被揮出6支安打、失兩分，以優質內容奪下生涯首勝，終止3連敗。

象魔力投4局退場，被揮出6支安打、出現5次四死球， 失7分只有兩分自責，戰績掉到2敗1救援，來台首勝仍未開張。

兄弟、獅隊過去5次在總冠軍賽對決，兄弟1993年以4勝2敗封王，接下來4次都打滿7場，分別是2001、08、09年和去年球季，最近3次對決都由獅隊獲勝，兩隊一共對決34場，打成17勝17敗。

獅隊今年將挑戰2連霸、隊史第11冠，兄弟爭取第8冠，值得一提的是，兄弟從2014年起，7年內6次晉級總冠軍賽都遭淘汰。