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中職／獅輸悍將拋不出彩帶 等待隊史第3次非自力封王
統一獅隊今晚以3：4敗給富邦悍將隊，下半季封王停在「M1」，獅隊能否封王，要看另一地中信兄弟與味全龍隊之戰的結果。
統一獅隊隊史拿過14次季冠軍，其中2次是非自力封王，分別在1993年、1995年的下半季，若統一今天靠著兄弟輸球封王，將是隊史第3次、中職史上第10次非自力封王。
獅隊今天打線沉默了6局，直到7局上才靠著蘇智傑安打加上郭阜林敲到右外野的二壘打，得到1分，9局上則是一、三壘有人時，郭阜林又敲出右外野安打，帶有1分打點，接下來吳桀睿右外野高飛犧牲打，再得1分。
獅隊拿到這三分，剛好都打到范國宸管區，這是他生涯首次先發外野。
悍將隊打線則在3到5局各得1分，給予先發投手迪倫適時的支援，加上8局下的1分打點，保住領先，申皓瑋3安打、2分打點表現最亮眼。
球季尾聲來台的迪倫，今日投滿5局是生涯新高，只被敲出2支安打，另外有4次三振、沒有保送，拿下生涯首勝。
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