中職／初登場連續34打席未吞K 董子恩創中職紀錄
從平鎮高中畢業後，富邦悍將隊新人董子恩在下半季尾聲升上一軍，初登場連續34打席沒有吞過三振，超越王金勇的32打席，刷新中華職棒紀錄。
董子恩自11月9日初登場，到今天賽前累積30打席沒有被三振，已經追平悍將隊史紀錄，與興農牛隊鄭兆行在2000年的新人初登場連續30打席無三振並列。
今天面對統一獅隊先發投手霸能，董子恩前3打席分別敲出二壘飛球、三壘滾地、游擊滾地，雖然沒有安打，但也未被三振，連續33打席沒吞K已破紀錄，第4打席面對劉軒荅敲出中外野飛球，再推進到34打席。
董子恩生涯至今未吞K，初登場連續34打席沒被三振是中職新紀錄，原本紀錄是2000年兄弟象隊王金勇的連32打席。
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