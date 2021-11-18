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中職／象獅爭霸變成煙火大戰 林岳平曾經上演割喉事件

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
歷年象、獅爭霸戰張力十足，獅隊資深課長「標哥」何信標全程參與。記者藍宗標／攝影
歷年象、獅爭霸戰張力十足，獅隊資深課長「標哥」何信標全程參與。記者藍宗標／攝影

統一獅隊下半季封王魔術數字1，隨時有封王機會，抱回隊史第15座季冠軍；獅隊資深課長「標哥」何信標從1991年下半季開始，完整見證過去14座季冠軍、10座總冠軍，至今難忘象、獅球迷對爭霸戰瘋狂投入的畫面，甚至誇張到「煙火大戰」都上演。

何信標從年輕歲月開始，一直在統一企業任職，待到今年已是55歲資深員工；他表示，1991年還沒進入棒球隊，而是在母企業，當時以支援性質到球場加油，隔年巴塞隆納奧運期間才轉換部門到球隊，一路看到現在。

獅隊過去在總冠軍賽5次對決中信兄弟隊，1993、2001年落敗，2008、09年和去年都奪冠，何信標對1993年兩隊初次交手，留下最深刻印象。

兄弟當年先在台北球場搶下兩勝，何信標還記得兄弟只要安打、得分，象迷就開始放煙火，他說：「獅迷的反應就是等著瞧，獅隊第3戰在高雄立德球場扳回一城，死忠球迷直接在外野看台屋頂上大放煙火。」

何信標表示，這個動作竟然引起坐在內野席的象迷不爽，他們把蜂砲直接射進場內，還射中獅隊兩門洋砲卡羅、林克，使得比賽被迫暫停。

兄弟當年4勝2敗封王，第6戰在新竹球場暢飲冠軍香檳，何信標表示，當時同事賴哲鴻（獅隊現任行銷課長）和加油團已經訂好台北飯店、遊覽車，準備迎接第7戰，完全沒想到總冠軍賽就這樣結束了。

他笑說：「後來仔細一看，這家遊覽車公司叫做一統，車體上的吉祥物竟然是象。」

歷年象、獅爭霸戰充滿話題，何信標點出2001年3勝1敗後被象隊翻盤、現任總教練林岳平2008年曾經激情比出割喉動作、2009年第6戰打了17局輸球（6小時14分），都讓太多球迷難忘，接下來還會有什麼戲碼值得期待。

林岳平 巴塞隆納 統一獅

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