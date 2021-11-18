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中職／陳傑憲歸隊後獅回穩 林岳平點名「Key Man」

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
陳傑憲。報系資料照
陳傑憲。報系資料照

統一獅隊距離季冠軍封王M1，回顧下半球季，總教練林岳平認為打線關鍵人物是陳傑憲，球隊在他缺陣期間掉進低潮，但也因此找到可用之兵。

頂著去年冠軍頭銜，獅隊在上半季一度占據第一，但在復賽後遇到一波低潮，被中信兄弟隊超車，下半季則在上周以及10月中各有一周戰績是1勝4敗，但還能夠挺過來，爭取總冠軍賽門票進入最後階段。

「餅總」林岳平認為，獅隊沒有特別突出的環節，投手部分較為突出，但是整體團隊的戰力，不過打線中的關鍵人物，林岳平點名陳傑憲，還有一直保持穩定的林靖凱。

餅總抱持的理由是，陳傑憲在10月中因受傷、父喪請假的2周，球隊狀況不佳，10月27日歸隊後，獅隊打出一波9勝1敗，獅隊也就此搶回第一。

不過林岳平也指出，陳傑憲、蘇智傑相繼缺陣時，也有其他選手頂上來，在陳傑憲歸隊後，球隊也回到正軌。

被餅總點名為「Key Man」，陳傑憲認為，自己缺席時，球隊戰績確實有影響，但只是剛好遇到高低起伏，而自己歸隊後，剛好搭上球隊「很想贏」的氣勢，「不是有我在，球隊才好」。

父親過世期間，陳傑憲在殯儀館處理後事，但也還是在看球隊比賽，他說：「畢竟這是我的工作，也是我愛的地方。」

陳傑憲也認為，剛好自己跟蘇智傑缺席，讓其他選手有機會表現自己的能力，並讓教練團評估，對球隊也是好事，「球隊要強，板凳深度很重要，我們板凳相對沒這麼充足，今年大家都有盡力去表現。」

陳傑憲 林岳平 蘇智傑

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