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中職／初登板太緊張被哥哥噹 岳少華3局好投找回信心

中央社 / 新北18日電
岳家3兄弟的老二岳少華。 報系資料照
岳家3兄弟的老二岳少華。 報系資料照

中職富邦悍將新秀岳少華昨天中繼3局沒有失分，狀況明顯比初登板時進步，他今天表示，初登板時因為太緊張被影響，還被哥哥岳東華「噹」，不過昨天第2次登板就改善很多。

22歲的岳少華是今年季中選秀悍將第8指名，在14日初登板時僅投0.2局，被敲2支安打、投2次保送，失掉4分吞下敗投；不過昨天他長中繼投3局，僅被敲1支安打、投1次保送，送出3次三振，沒有掉分。

岳少華今天接受媒體訪問時表示，昨天投球狀況比初登板時好很多，「比較放得開一點，第一次太緊張了，第一次看到那麼多觀眾，心情負面比較多，怕投不好。」不過岳少華指出，第2次登板時就知道上場的感覺，加上投手教練林正豐鼓勵，不會再想這麼多，投完也找回信心。

岳少華的哥哥岳東華及弟弟岳政華都效力中信兄弟，岳少華初登板投不好之後，剛好放假3兄弟都有回家，岳少華笑說：「哥哥有噹我，說我真的看起來很悶。」

岳少華沒有想到昨天會投到3局，他指出，「投完第1局後教練（林正豐）問我還可以嗎，我說可以，他說很喜歡看我在上面投，反正我就上去投，他會看如果沒力了就會換我下來。」

雖然昨天狀況回穩，不過他認為控球還是有待加強，接下來岳少華準備要秋訓，他已經做好會「很操」的心理準備，他也希望自己明年可以更穩定，並加強體力、身體素質，「因為我在這邊投一投有時候會感覺沒有力氣。」

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