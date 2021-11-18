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中職／郭俊麟向大前輩致意 高志綱看他滑步有日式球風

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
悍將、獅隊賽前，郭俊麟（左）特別向高志綱致意，兩人聊得很愉快。記者藍宗標／攝影
悍將、獅隊賽前，郭俊麟（左）特別向高志綱致意，兩人聊得很愉快。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊29歲投手郭俊麟，昨天對統一獅隊先發4局無失分，今天被降到二軍，本季投球任務結束，今天賽前特別抽空和獅隊首席教練高志綱打招呼，兩人有說有笑聊了很久，看得出來感情相當不錯。

郭俊麟9日對味全龍隊初先發，上演加盟中職首戰，投2.2局失1分，昨天再和獅隊交手，本季合計投6.2局失1分，未有任何勝敗。

獅隊前年前往日本高知，對日職西武隊進行交流賽，郭俊麟當時仍是西武投手，接下來很少有機會再碰到獅隊老友，他說：「高志綱就是詢問身體回復狀況、投完隔天感覺、配球策略這些東西。」

高志綱比郭俊麟年長11歲，過去曾在中華隊當過隊友，用「從小看到大」形容，昨天看過這位小老弟的投球表現，認為經過日職洗禮，確實有日式風格。

高志綱表示，郭俊麟在壘上有跑者時，在投球動作上滑步做得不錯，看得出來日式球風，光看這場比賽內容OK，不過明年整季表現才是重點。

郭俊麟指出，日職時期秋訓要求很嚴，每場先發之間的牛棚練投，都是強迫100顆，每天被要求跑很多、做很多，教練團的用意是希望投手在疲勞時，仍要投出品質，要用下半身、而非上半身的力量。

郭俊麟自認控球很爛，也喜歡多投球、一直投球，他說：「有可能受傷，但也要找球感。」

悍將隊結束球季賽後，郭俊麟將展開生涯首次中職秋訓，他表示，已經復健1年，還不知球團如何安排這次秋訓，到時就是把該做的事做好，備戰明年球季。

郭俊麟 高志綱 西武

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