中職／獅隊安打王換人當 陳傑憲叫林靖凱「多打一點」
陳傑憲生涯拿過兩次中職安打王，但今年統一獅隊安打王要換人當，林靖凱以133支領先陳傑憲10支，陳傑憲樂見隊內競爭，「這代表球隊強」。
林靖凱今年打擊大爆發，從去年打擊率2成43的低潮走出，陳傑憲說：「很替他開心。」也透露春訓常被林靖凱拉去特打、互相研究打擊，「他那段時間的努力有了收穫，皇天不負苦心人」。
對於球隊內部競爭個人獎，陳傑憲以樂天桃猿隊為例，猿隊也常出現打擊獎項「內戰」情形，代表球隊競爭力強，陳傑憲說：「如果我跟靖凱、（林）安可、（蘇）智傑都在爭安打王，那代表球隊強」。
不過陳傑憲也坦言，過去常居球隊安打第一名，今年掉到第二，「會小小覺得不想輸他，盡力打安打、上壘。」
陳傑憲今年因受傷、家事，出賽不固定，「既然已經沒機會競爭獎項，就去想如何幫助球隊。」也向林靖凱喊話，「他就去打安打吧，打越多我們越開心。」
不只是說說而已，陳傑憲坦言，過去因打第一棒，打不好會非常自責，「現在有靖凱在二棒，我打不好的時候他接上，這就是團隊」。
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