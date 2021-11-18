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中職／靠長傳美技喝到布雷克請的星巴克 陳傑憲感謝郭俊佑

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊陳傑憲。 資料照
統一獅隊陳傑憲。 資料照

統一獅隊外野手陳傑憲昨天長傳本壘的阻殺，獲得投手布雷克一杯星巴克的感謝，陳傑憲也透露，其實前一天練習投超爛，但是很感謝外野教練郭俊佑的提點，「剛好用到比賽上」。

昨晚獅隊與富邦悍將隊之戰，5局下兩出局後，布雷克被連敲兩安，戴培峰的中外野安打原本可能送回二壘跑者，但是陳傑憲長傳本壘阻殺成功，讓獅隊保有2分領先，最終則以7：0拿下勝利。

布雷克賽後談及那個守備，認為若失分會是非常巨大的一分，也說好要請星巴克，陳傑憲今天賽前說，有被布雷克問到，於是點了一杯星冰樂，「後來才知道是我昨天那個傳球」。

陳傑憲也分享了一個小故事，前天外野訓練時，沒聽清楚教練郭俊佑的傳球訓練量，還自豪地說：「是我最近狀況好，想多丟幾顆。」結果練習時丟最爛被虧，陳傑憲又說：「沒有，我是比賽型。」

事實上，陳傑憲後來被郭俊佑拉到旁邊，指點傳球「眉角」，結果昨天比賽剛好用上，陳傑憲很感謝郭俊佑，在自己轉守外野後，受到不少指導，繼實用又有耐心，「給我們很多鼓勵的空間，覺得守外野滿開心的，他是默默付出的英雄」。

昨晚在比賽中傳出阻殺，郭俊佑也比出振奮的手勢，結果晚上兩人在雞排攤前相遇，郭俊佑「職業病」又來，開始又開始提點陳傑憲，「他告訴我，就是要這樣，丟球要輕鬆，才會又快又平」。

陳傑憲 郭俊佑 布雷克

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