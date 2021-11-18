中職／陳義信、王漢28年前對決 象獅歷年爭霸各獲17勝

統一獅隊今天繼續在新莊球場對決富邦悍將隊，雙方推出洋投霸能、迪倫登板先發，獅隊只要搶下勝利，不管高雄澄清湖球場中信兄弟、味全龍隊之戰結果如何，都能獲得下半季冠軍，總冠軍賽將上演中職史上第6次象、獅大戰。

獅隊目前10次總冠軍紀錄，中職史上排名第1，兄弟、樂天桃猿各有7冠，味全龍隊4冠，富邦悍將隊前身興農牛、義大犀牛隊合計3冠。

兄弟、獅隊過去在總冠軍賽交手5次，1993年首次對決，由兩名超過20勝的投手陳義信、王漢領軍，兄弟最後以4勝2敗封王。

兩隊接下來4次爭霸都打滿7場，分別是2001、2008、2009和去年球季，最近3次對決都由獅隊獲勝。

獅隊2001年打完前4戰3勝1敗領先，不料最後3戰被翻盤，兄弟日籍投手養父鐵為球隊改變命運，獲選總冠軍賽MVP，至今仍讓很多老球迷印象深刻。

獅隊2008、09年在「飛總」呂文生領軍下，分別擊敗王光輝、中込伸率領的兄弟；去年第5次象、獅爭霸，林岳平領軍在前4戰1勝3敗，在毫無退路的情況下連贏3場，隊史第10冠到手，也讓兄弟總教練丘昌榮飲恨。

歷年象、獅爭霸戰，獅隊3座總冠軍領先兄弟1座，不過兩隊歷年交手34場比賽，剛好各拿17勝，兩隊之間長年纏鬥確實成為經典。