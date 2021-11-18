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中職／獅搶勝！猛威爾牛棚待命 古林睿煬將投總冠軍賽
統一獅隊下半季封王「M1」，今天對戰富邦悍將隊搶下勝利就可自力封王，猛威爾已到牛棚待命，對於總冠軍賽洋投戰力暫時還沒多想，本土投手只確定明天先發的古林睿煬會帶進去。
獅隊封王關鍵一周，昨天壓出布雷克搶下重要一勝，今天由霸能接力，明、後天兩戰交由古林睿煬、飛利士，猛威爾則在中繼待命，隨時搶勝。
這樣的輪值是否代表總冠軍賽先發戰力？總教練林岳平表示：「洋投部分，要帶誰進去還沒想，今天先拿下來再說，猛威爾是上周表現比較不理想，這周只有4場，所以拉到中繼」。
至於本土先發戰力，林岳平點名古林睿煬會帶進去，但還沒確定定位，至於胡智為，林岳平則說：「現在是50/50的機會。」胡智為今天到一軍會合，感受一下氣氛。
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