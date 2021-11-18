快訊

中職／悍將投教布魯斯道別喊「有緣再見」 感謝名單沒洪總

台南16歲少年被誤打高端…超瞎理由曝光 竟是因「長得像成人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅搶勝！猛威爾牛棚待命 古林睿煬將投總冠軍賽

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
中華職棒統一獅投手猛威爾。 報系資料照
中華職棒統一獅投手猛威爾。 報系資料照

統一獅隊下半季封王「M1」，今天對戰富邦悍將隊搶下勝利就可自力封王，猛威爾已到牛棚待命，對於總冠軍賽洋投戰力暫時還沒多想，本土投手只確定明天先發的古林睿煬會帶進去。

獅隊封王關鍵一周，昨天壓出布雷克搶下重要一勝，今天由霸能接力，明、後天兩戰交由古林睿煬、飛利士，猛威爾則在中繼待命，隨時搶勝。

這樣的輪值是否代表總冠軍賽先發戰力？總教練林岳平表示：「洋投部分，要帶誰進去還沒想，今天先拿下來再說，猛威爾是上周表現比較不理想，這周只有4場，所以拉到中繼」。

至於本土先發戰力，林岳平點名古林睿煬會帶進去，但還沒確定定位，至於胡智為，林岳平則說：「現在是50/50的機會。」胡智為今天到一軍會合，感受一下氣氛。

林岳平 古林睿煬 胡智為

延伸閱讀

中職／統一獅奪勝下半季封王M1 林岳平：全力以赴

中職／林岳平盼乘著氣勢封王 解釋陳韻文只投1人次原因

中職／猛威爾表現大起大落 林岳平：有私人因素困擾

中職／古林睿煬7局失1分奪勝 獅隊下半季M5拚12日封王

相關新聞

中職／悍將投教布魯斯道別喊「有緣再見」 感謝名單沒洪總

富邦悍將隊投手教練布魯斯與總教練洪一中意見不合，在今天生日當天準備離台，悍將官方也釋出布魯斯向球迷道別的影片，感謝對象從...

中職／陳義信、王漢28年前對決 象獅歷年爭霸各獲17勝

統一獅隊今天繼續在新莊球場對決富邦悍將隊，雙方推出洋投霸能、迪倫登板先發，獅隊只要搶下勝利，不管高雄澄清湖球場中信兄弟、...

中職／獅搶勝！猛威爾牛棚待命 古林睿煬將投總冠軍賽

統一獅隊下半季封王「M1」，今天對戰富邦悍將隊搶下勝利就可自力封王，猛威爾已到牛棚待命，對於總冠軍賽洋投戰力暫時還沒多想...

中職／郭俊麟分享美技守備影片 西武平良海馬說很厲害

富邦悍將隊投手郭俊麟，昨天先發對決統一獅隊，投4局只被揮出兩支安打、無失分，3局上兩次美技守備都抓下出局數，賽後也成為焦...

U23中華隊五虎將何時旅外？ 莊陳仲敖可望衝第一

U23世界盃棒球錦標賽日前落幕，中華隊五虎將李晨薰、林振瑋、潘文輝、林昱珉、莊陳仲敖何時會踏上旅外之路備受外界關注，據悉五人中已經有四人獲得美職球團報價，以莊陳仲敖機會最大。 因疫情關係，在墨西

中職／郭俊麟單局演2美技 網：可考慮改當野手了

富邦悍將昨派出郭俊麟先發抗獅，繳出四局無失分好投，除了投球內容讓人眼睛一亮，最大亮點是在第3局上演2次美技守備，自行抓下內兩個出局數，讓網友嘖嘖稱奇，主播也稱讚他的基本功。 郭俊麟在三局上先是以

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。