中職／悍將投教布魯斯道別喊「有緣再見」 感謝名單沒洪總

富邦悍將隊投手教練布魯斯與總教練洪一中意見不合，在今天生日當天準備離台，悍將官方也釋出布魯斯向球迷道別的影片，感謝對象從領隊到球員，未提及洪總名字。

悍將隊14日賽事傳出布魯斯與洪一中發生爭執，悍將球團後續解釋，兩人有些意見不同，來自東西方理念差距，布魯斯也準備離台返美，與太太團聚。

悍將今天在官方YouTube上架布魯斯離台前錄製的影片，獻給球迷，布魯斯在影片中提及，球迷是他努力在棒球上的原因，也希望表現得更好，讓球迷感到驕傲。

布魯斯也感謝球團給予機會，讓自己成為教練團一員，並謝謝領隊、副領隊，才有機會指導球員，接著感謝球員，「我很驕滶跟這群球員共事，他們全心投入他們的投球，敞開心胸與我相處，讓我的工作更容易」。

布魯斯看好台灣選手，能夠在場上閃耀，希望他們能夠展現獨特之處，也期許「有緣未來再見。」不過整段影片說完，就是沒提到總教練洪一中。

布魯斯向球迷道別影片：