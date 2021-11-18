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中職／郭俊麟分享美技守備影片 西武平良海馬說很厲害

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
郭俊麟對自己的守備表現很滿意，還分享影片給好友。記者藍宗標／攝影
郭俊麟對自己的守備表現很滿意，還分享影片給好友。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊投手郭俊麟，昨天先發對決統一獅隊，投4局只被揮出兩支安打、無失分，3局上兩次美技守備都抓下出局數，賽後也成為焦點話題；他很滿意自己的防守，還把影片傳給日職西武隊投手平良海馬，平良看過後，回了一句：「很厲害哦。」

郭俊麟昨天退場時，兩隊都未得分，獅隊最後7：0獲勝，下半季封王魔術數字降為1，今天有機會在新莊球場封王。

他表示，這場比賽就是希望壓制獅隊，把失分降到最低，當然知道獅隊接近下半季冠軍，自己盡最大努力投球，讓他們封王時間往後移。

被問到此役最滿意之處，郭俊麟笑說：「就是守備。」他強調，有把過去日職時期春訓、秋訓特守的成交展現出來。

平良和郭俊麟交情不錯，兩人時常連絡，平良稱讚老友的守備，郭俊麟說：「當時就是儘量想辦法把球擋下來，少一個危機、多一個出局數，對自己也有幫助。」

郭俊麟在西武隊時，樂天桃猿隊現任投手教練許銘傑就是二軍投手教練，每年固定一起訓練；郭俊麟昨天也透過訊息跟許銘傑說謝謝，讓許銘傑一頭霧水，郭俊麟笑說：「後來陳冠宇把我的比賽影片傳給他看，他才搞清楚怎麼一回事。」

郭俊麟 許銘傑 西武

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