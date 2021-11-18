中職／郭俊麟單局演2美技 網：可考慮改當野手了

富邦悍將昨派出郭俊麟先發抗獅，繳出四局無失分好投，除了投球內容讓人眼睛一亮，最大亮點是在第3局上演2次美技守備，自行抓下內兩個出局數，讓網友嘖嘖稱奇，主播也稱讚他的基本功。

郭俊麟在三局上先是以神反應接殺陳鏞基擊出的投手前強襲球，讓「阿基師」苦笑以對，隨後在兩出局一壘有人時，又展現彈跳能力攔截林靖凱敲出的高彈跳球，再回傳一壘動作一氣呵成，單局就上演2次美技，賽事主播與球評稱讚他的基本功，投完球後總是正向面對本壘板，就像是場上第五個內野手；網友也紛紛大讚他的守備能力，更開玩笑表示「是否有考慮讓郭改當野手？」、「內心OS應該是不想給後面隊友守」。

此役是郭俊麟中職第二度登板，對比上回初登板對龍隊2.2局失1分，用了48球、被敲3安另有5三振與1保送，此戰提升到4局無失分壓制猛獅打線，57球僅被敲2支安打，最快球速來到144公里。

不過郭俊麟並不以此自滿，賽後在粉絲團上分享自己的美技守備，並寫下「守備型投手，控球真的要加油」，期許自己未來投球能更精進。