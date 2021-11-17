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中職／林岳平盼乘著氣勢封王 布雷克放眼總冠軍賽

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導

統一獅隊今晚以7：0大勝富邦悍將隊，一洗近期四連敗的低潮，總教練林岳平希望能乘著氣勢，一舉拿下下半季冠軍，「後面再看有沒有機會爭奪年度，明天一定會全力以赴。」

獅隊止敗功臣是今晚投8局無失分的布雷克，他表示自己雖然有準備投第9局，但球隊有安排陳韻文上場，所以就下來休息。

9局上原本2分差局面，獅隊讓陳韻文待命、準備挑戰救援成功，不料打線一波5分攻勢，讓比數拉開，不過陳韻文還是上來抓到1出局才退場，換王鏡銘收尾。

林岳平解釋，因為陳韻文已經準備好，要換人也來不及，但也希望保留陳韻文戰力，所以在他抓下一出局後就安排退場休息。

布雷克收下本季第17勝，獨居勝投王，防禦率1.83僅落後給中信兄弟隊德保拉的1.78（16勝），兩人若最後勝投並列第一，要看防禦率定勝負。

布雷克表示，自己習慣每一場結束後，都是專注在下一場，今天這場可能是例行賽最後一戰，「回頭來看是很瘋狂的，算是我的生涯年。」

面對漫長球季，布雷克表示，自己整季感覺都不錯，每場先發之間也透過訓練維持體能，「重點是最後一周，把最好的表現出來，要為球隊拿下總冠軍賽」。

陳韻文 布雷克 林岳平

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