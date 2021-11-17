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中職／狂威6局好投擒龍 猿隊確定年度第三

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天先發投手狂威。圖／報系資料照
樂天先發投手狂威。圖／報系資料照

樂天桃猿隊先發投手狂威今晚投6局僅失2分非責失，猿隊也敲出11支安打支援，包括陳晨威的本季首轟，以9：3擊敗味全龍隊，年度戰績確定排在第三。

狂威今天被敲出5支安打，失分來自3局下，被敲出2支安打加上隊友2次失誤，丟掉1分，6局下則是因為守備失誤加上自己暴投而掉分，但隊友的分數支援足以讓他拿下本季第3勝。

1局上兩出局後，猿隊由林泓育先敲出二壘打，接下來兩次保送形成滿壘，梁家榮一棒敲回2分，接下來再靠失誤、邱丹安打各添1分，取得4：0領先。

第5局猿隊再攻下1分，6局龍隊換上左投曾柏融，生涯初登板面對首名打者，就被陳晨威敲出全壘打，成為聯盟第14位生涯初登板首打席挨轟的投手，接下來投出3次四壞中間夾著2支安打，單局丟掉4分，就此拉開差距。

陳晨威 樂天桃猿

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