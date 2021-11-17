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中職／統一獅奪勝下半季封王M1 林岳平：全力以赴

中央社 / 新北17日電
獅隊昨晚擊敗悍將魔術數字降為M1，賽後總教練林岳平（右）與奪勝投的先發投手布雷克相互握手道賀。聯合報記者侯永全／攝影
獅隊昨晚擊敗悍將魔術數字降為M1，賽後總教練林岳平（右）與奪勝投的先發投手布雷克相互握手道賀。聯合報記者侯永全／攝影

中職統一獅隊先發投手布雷克今天8局無失分，加上第5局守備配合擋下關鍵分數，終場以7比0擊敗富邦悍將，獅隊下半季封王來到M1，教頭林岳平說：「明天一定會全力以赴。」

獅隊在上一場13日的賽事遭到完封，今天在新莊球場的賽事前4局仍沒辦法攻下分數，不過5局上出現攻勢，林岱安遭觸身球保送、林祖傑獲四壞球保送後，陳傑憲擊出滾地球護送跑者到二、三壘，接著林靖凱敲出安打送回2分。

獅隊9局上再有分數進帳，陳鏞基敲安打後，林祖傑擊出的球造成三壘手失誤，加上觸身球形成滿壘，林靖凱擊出高飛犧牲打得1分，接著林安可、蘇智傑、郭阜林接連敲安打，加上對方失誤再得4分，終場獅隊以7比0擊敗悍將，下半季封王魔術數字降到1，明天就有機會在新莊封王。

獅隊先發投手布雷克用98球投8局，被敲5支安打，沒有出現保送，送出7次三振，沒有失分，奪下本季第17勝；接著陳韻文在9局下解決1個人次後，再換上王鏡銘投完剩下2個出局數。

獅隊終於中斷4連敗，且距離下半季冠軍只差一步，賽後總教練林岳平接受媒體訪問時說：「當然止敗是好事，希望透過今天這場的攻勢、氣勢，一舉拿下下半季冠軍，先搶下這個目標，後面賽事看還有沒有機會去爭奪年度勝率，明天一定會全力以赴。」

這場比賽除了布雷克好投，5局下中外野手陳傑憲長傳本壘，加上捕手林岱安「站著」假動作接球，再迅速觸殺跑者，守下珍貴的1分也是關鍵。賽後布雷克直呼：「那分非常巨大，因為才2比0領先，靠著隊友大力支持，明天會買咖啡請客。」

林岳平則說明，通常傳回本壘很準確的球，林岱安不會做預備動作去接球，「他會瞬間接球、瞬間觸殺，應該是說傑憲傳很準，讓岱安有充裕時間去做假動作，這個PLAY比較關鍵。」

布雷克 陳傑憲

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