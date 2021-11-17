少棒／北市福林奪下重光盃首冠 桃市球隊中斷4連霸

第13屆重光盃全國少棒錦標賽今天落幕，台北市兩支少棒隊在冠軍賽對決，被喻為難得的「北捷大戰」，福林國小以6：3擊敗東園國小，拿下隊史首冠，也終止桃園市球隊在重光盃4連霸，繼2014年後再為地主拿下金盃，桃園市中平國小獲得季軍。

福林過去從未晉級4強，本屆賽事在預賽3戰僅失2分，複賽靠再見安打氣走新北市土城國小、突破僵局完封台南崇學國小，準決賽再以9：2擊敗中平，闖進冠軍戰。

東園上屆未參賽，今年重返熟悉的場地，預賽打出3連勝，接下來3戰分別以5：4擊敗去年亞軍台中市忠孝國小、9：4勝桃園市龜山國小、6：2勝宜蘭縣三星國小，晉級冠軍戰。

東園2014年拿下隊史首座重光盃冠軍，就是打敗三星，今年和福林爭霸，兩隊上演北市內戰，福林5局下靠麥羿晨敲出兩分打點的超前安打，最後以3分之差勝出。

福林總教練章子健表示，勝負一回事，但看到小朋友遇到逆境還是不放棄、把平常練習的一切都展露出來，內心真的很澎湃。

奪冠功臣麥羿晨過去大多是板凳球員，章子健讓他在關鍵的冠軍賽首度先發，他沒辜負教練信任，繳出3支2、2分打點好成績，獲選大會MVP，也是棒球生涯首次獲獎。

「很意外，教練賽前才跟我說要先發。」麥羿晨身高僅138公分，上場卻是無比自信，他說：「當時只想著要把隊友送回來，我相信我可以。」

福林先發投手「小螃蟹」沈立宸投4.1局，被敲出4支安打、兩分自責，曾乙喆後援1.2局無失分奪勝。

章子健表示，重光盃已是全國指標性少棒賽，而且透過賽外活動寓教於樂，奪冠非常榮幸，「現在的小孩子接觸大自然機較少，一直很珍惜這樣的活動。」

中平在季軍戰5局上被三星連得4分追平比數，隨後追加1分，6局上投手高浤崴控球不穩又被追平，但他在6局下揮出再見安打，幫助中平8：7獲勝。

主辦人財團法人陳重光文教基金會董事長兼台北市議員陳炳甫表示，今年比賽第一天、最後一天都下雨，但謝謝老天爺成全，賽事順利完成，兩支北市球隊爭冠也是賽史第一次，是非常值得紀念的一年。