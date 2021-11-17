中職／獅贏悍將M1！布雷克8局無失分獨居勝投王

統一獅隊今晚靠著布雷克8局無失分的好投，加上9局上臨去秋波的5分大局，以7：0擊敗富邦悍將隊，除了終止4連敗的陰霾，也自力將魔術數字減至M1，下半季封王只差最後一步。

獅隊打線前4局遭到郭俊麟壓制，沒站上過得點圈，不過5局換投後，游霆崴觸身球加上保送，奉送兩個壘包，並靠著推進形成二、三壘有人，此時林靖凱一支中外野安打，一口氣送回兩分。

布雷克在5局也差點掉分，兩出局後先被楊晉豪敲出二壘打，接著戴培峰敲出中外野安打，楊晉豪闖本壘時，捕手林岱安故意站直，讓跑者放鬆警戒，到球接近時才突然蹲下接球、觸殺，一氣呵成，擋住失分危機，布雷克也開心大叫。

回穩後的布雷克，接下來沒有再遇到麻煩，一路投完8局，只用98球，被敲5支安打，沒有失分，另有7次三振，防禦率下降到1.83，拿下第17勝，甩開中信兄弟隊德保拉，獨居勝投王。

9局上獅隊更是一口氣拉開差距，面對剛登板的羅國華，林靖凱在1出局滿壘時的高飛犧牲打敲回1分，接下來林安可、蘇智傑、郭阜林連三支安打，中間夾著對手失誤，再得4分，直到歐書誠接手才抓下最後出局數。