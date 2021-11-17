中職／董子恩連30打席沒吞K 平悍將隊史新人紀錄

富邦悍將隊近期啟用大量新人，董子恩的表現是一大亮點，不僅生涯首轟早早出爐，初登場至今連續30打席沒有吞過三振，追平悍將隊史紀錄，並列中華職棒聯盟史上第三。

董子恩自11月9日初登場，到今天賽前累積26打席沒有被三振，22打數敲出8支安打，包括11日敲出的生涯首轟，總教練洪一中日前給予高度評價，認為董子恩擊球確實、好球帶顧得很好，不容易被三振。

而董子恩在今天對上統一獅隊之戰，雖然4打席都未敲安，不過2次滾地、2次飛球出局，依舊未被三振解決，累積30打席未被三振，追平興農牛隊（悍將前身）鄭兆行在2000年的新人初登場連續30打席無三振紀錄。

兄弟象隊王金勇在同年締造的連續32打席無三振是中職紀錄，1993年獅隊洋將來旺31打席排第二，另外1993年象隊王俊郎同樣也有30打席無三振，與鄭兆行、董子恩並列第三。