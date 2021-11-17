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中職／羅力本季任務結束 表現回春歸功於訓練中心

中央社 / 新北17日電
羅力。圖／富邦悍將隊提供
羅力。圖／富邦悍將隊提供

中職富邦悍將洋投羅力下週將返美，今年繳出更進步的成績，他歸功於去年季末透過美國訓練中心做改變，不但球速回升，狀態甚至比28歲剛來台灣時更好，返美之後會繼續訓練。

羅力昨天用97球先發投7局，被敲5支安打，投2次四死球、7次三振，沒有失分，最後無關勝敗。由於中職例行賽已經來到最後一週，羅力昨天已經是本季最後一場出賽，總計出賽25場都是先發、投157.1局，送出125次三振，拿下7勝9敗，防禦率3.03，比起去年防禦率5.00，表現明顯回春。

羅力今天接受媒體訪問時表示，對於自己今年的表現感到很榮耀，「努力有得到一些回饋，表現也讓球隊有機會贏球，所以有達到目標。」雖然最後只拿到7勝，中職生涯勝投數也停在97勝，不過羅力指出，「棒球比賽就是這樣，我們球員每天訓練都很辛苦，大家都很努力。」

去年羅力狀況不穩，因此去年季末開始接受美國訓練中心Driveline Baseball的遠距科學訓練，「花了很多心思去做不一樣的訓練，去年年底的改變對我是很有用的，回到我原本應該要有的表現。」去年羅力球速下滑，也透過科學訓練回復到原本應有的球速。

雖然已經37歲，不過羅力笑說，今年狀況比28歲剛來台灣發展時更好，因為Driveline除了協助訓練，也會安排身體恢復、營養等課程，「真的幫助很多，今年球季結束後會繼續跟他們合作，希望能繼續打下去，直到職業生涯結束為止。」

羅力目前規劃22日搭機返美，回家之後先休息一個星期，之後就會重啟訓練，準備明年球季。中職今年曾停賽2個月，導致球季結束得較晚，羅力坦言，當然會很思念家人，「這是很不容易的事情，跟老婆、小孩離這麼遠，但還是很感謝能繼續貢獻一切，家人也都理解。」

羅力 中職 球速

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