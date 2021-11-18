U23中華隊五虎將何時旅外？ 莊陳仲敖可望衝第一

U23世界盃棒球錦標賽日前落幕，中華隊五虎將李晨薰、林振瑋、潘文輝、林昱珉、莊陳仲敖何時會踏上旅外之路備受外界關注，據悉五人中已經有四人獲得美職球團報價，以莊陳仲敖機會最大。

因疫情關係，在墨西哥舉辦的U23世界盃成為各球團球探觀察選手的重點舞台，選手們也力拚旅外身價，中華隊等待旅外的火球男團中，除了李晨薰僅投1局參考數據較少外，其餘四人都有一定出賽數值，林振瑋出賽2場1.2局、自責分率4.2，莊陳仲敖出賽2場9.1局、自責分率3，潘文輝出賽4場4局、自責分率0，林昱珉出賽2場8.2局，自責分率2.42。

國體大投手李晨薰在U23出賽機會少，旅外得再等等。 台灣啤酒棒球隊／提供

據了解，林振瑋、潘文輝、林昱珉、莊陳仲敖四人都獲得報價，其中就讀國立體大大四的莊陳仲敖21歲年紀最大，日前曾赴美國測試的他，也有美職球團開價，不過行情並非特別高，因此當時並未接受，他也做好今年如果再出不去、明年就要投入中職選秀的準備，而今也傳出好消息，簽約金可望落在50萬美元左右，算是相當滿意，有機會成為下一位旅外好手。

至於林振瑋、潘文輝、林昱珉都未滿20歲，也都有50萬美元之譜的報價，不過個人心中有一把尺，選擇持續等待或接受到底哪個才是最好的選擇，沒人說個準，三人都選擇在大學生涯維持身手，希望投出成績或爭取下一次國際賽機會，球探指出，要簽到心中最好的合約需要實力、時機、運氣的結合，身體傷病情況變數多，可以說是一場賭注。

而莊陳仲敖的學弟李晨薰儘管在這次U23國際賽表現的機會不多，但仍是各家球探關注焦點，尤其在去年一月動刀進行「Tommy John」韌帶置換手術之際，仍有三支國外球隊開價爭取，行情也在50萬美元上下，就可看出球探對他傷癒後恢復程度的信心度。

去年可望旅外的好手大多還在等待時機爭取身價，今年高三旅外潛力股則有穀保家商沈家羲、彰化藝中沙子宸，兩人身材條件夠，沈家羲最快球速153公里，沙子宸則有147公里，都有機會挑戰旅外之路。