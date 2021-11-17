重光盃／高浤崴敲再見安拿勝投 中平國小奪季軍

重光盃少棒賽今天季軍戰桃園市中平國小與宜蘭縣三星國小攻勢往來，中平高浤崴投打俱佳，後援1.1局僅被敲出1支安打、無失分，6局下敲出再見安打，率隊以8比7拿下季軍。

第13屆重光盃全國少棒錦標賽今天在台北青年公園棒球場舉行，三星國小4強不敵台北市東園國小，中平國小4強不敵台北市福林國小，三星與中平爭季軍。

今天季軍戰4局打完中平6比2領先，三星5局上追分，靠著保送、安打攻占得點圈，陳宥瑞三壘打，一棒送回2分，李柏宇安打添分，將比數追至5比6落後，再靠著呂諾亞二壘打，送回追平分。

中平5局下靠著接連3次四壞保送攻占滿壘，再靠著滾地球跑回超前分，三星6局上靠著失誤、保送、盜壘跑回分數、再度扳平比數，中平6局下黃字泫敲出三壘打，高浤崴敲出再見安打，幫助球隊拿下勝利。

高浤崴今天5局2人出局後登板後援，總計用32球投1.1局，僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，替球隊守住勝利，拿下季軍戰勝投。