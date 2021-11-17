日職／頻收到「死亡威脅」 中日龍左投籲球迷適可而止

中日龍中繼左投福敬登今年表現不俗，近日獲得球隊加薪肯定，然而昨日在簽約記者會上，他控訴有不理性球迷對祭出「死亡威脅」，且該行為已經嚴重威脅到家人，他在簽約記者會上呼籲大家一同遏止這樣的惡行。

福敬登上季以30個HP點拿下最優秀中繼投手賞，本季表現依舊穩定，出賽57場，拿下2勝2敗、20中繼、防禦率3.18的成績，是中日龍牛棚陣中的一員大將，因此季後獲得球隊肯定加薪1400萬日圓，年薪來到6000萬日圓。

昨日在簽約記者會上，福敬登先回顧本季表現以及感謝球團肯定，但忽然話題一轉，開始嚴厲批評某些不理性的球迷，並透露從2019年就一直在社群媒體上收到很多「殺人預告」，這讓他的家人感到相當不安，再加上今年4月左肋骨壓力性骨折後，他就讓自己完全脫離社群媒體，免於網路暴力的壓力。

福敬登說：「在當今社會社群媒體相當多元，我常常也很希望開設帳號和球迷分享心得，但每當表現不好時，就會有『我要殺了你』這種可怕的訊息灌入我的帳號，甚至直接威脅我家人，我明白球迷會因為輸球難過，儘管很多人會說『不要看就好』，但是這種方式已影響到我的身心狀態。」

最後福敬登也向球迷喊話，「球員表現差時當然可以批評，但拜託請適可而止，用這種方式打擊努力的球員絕對不是好事，請大家幫助我們！」