威力盃／少棒20隊拚百萬獎金 12月2日花蓮開打

花蓮台彩威力盃全國少棒賽邁向第9屆，全國20支隊伍挑戰冠軍最高的百萬獎金，上屆冠軍台中市隊挑戰2連霸，地主花蓮、最多冠桃園市隊也都來勢洶洶。

威力盃緣起於2012年12月6日，當時威力彩3名得主之一為花蓮人，為了一圓兒時棒球夢，得獎後回饋家鄉、振興少棒，因此捐出台幣1.2億元給花蓮縣政府，促成威力盃少棒賽。

今天開賽記者會上，台灣彩券公司發言人黃志宜也再次重溫「威力叔叔」這段故事，黃志宜表示：「他的情操值得敬佩，將遺憾化為溫暖力量，給小朋友發揮的舞台，並由中國信託慈善基金會協助安排這項賽事。」

花蓮縣長徐榛蔚也表示，感謝捐款人給予花蓮孩子跟外縣市選手切磋球技的機會，作為地主也會細心招待，讓外縣市的小將有機會認識花蓮的好山、好水、好空氣。

今年威力盃將在12月2日開打、為期4天，冠軍獎金100萬，是繼金龍旗之後，第2個設有百萬獎金的棒球賽事，接下來亞軍50萬、季軍20萬、殿軍10萬，5至8名各有5萬，所有隊職員住宿、個人裝備等，大會均有贊助，另提供10萬元贊助離島縣市參賽。