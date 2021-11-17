威力盃／少棒20隊拚百萬獎金 12月2日花蓮開打
花蓮台彩威力盃全國少棒賽邁向第9屆，全國20支隊伍挑戰冠軍最高的百萬獎金，上屆冠軍台中市隊挑戰2連霸，地主花蓮、最多冠桃園市隊也都來勢洶洶。
威力盃緣起於2012年12月6日，當時威力彩3名得主之一為花蓮人，為了一圓兒時棒球夢，得獎後回饋家鄉、振興少棒，因此捐出台幣1.2億元給花蓮縣政府，促成威力盃少棒賽。
今天開賽記者會上，台灣彩券公司發言人黃志宜也再次重溫「威力叔叔」這段故事，黃志宜表示：「他的情操值得敬佩，將遺憾化為溫暖力量，給小朋友發揮的舞台，並由中國信託慈善基金會協助安排這項賽事。」
花蓮縣長徐榛蔚也表示，感謝捐款人給予花蓮孩子跟外縣市選手切磋球技的機會，作為地主也會細心招待，讓外縣市的小將有機會認識花蓮的好山、好水、好空氣。
今年威力盃將在12月2日開打、為期4天，冠軍獎金100萬，是繼金龍旗之後，第2個設有百萬獎金的棒球賽事，接下來亞軍50萬、季軍20萬、殿軍10萬，5至8名各有5萬，所有隊職員住宿、個人裝備等，大會均有贊助，另提供10萬元贊助離島縣市參賽。
地主花蓮最佳成績為季軍，今年照慣例組成紅、藍兩隊，由縣內6所少棒隊組成明星隊，繼續拚創佳績，而台中市隊去年拿下隊史首冠，威力盃史上最多冠是桃園市隊的4冠，台東縣3冠居次。
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