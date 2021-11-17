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重光盃／廖芫豎速差20公里繳好投 可投可蹲捕是關鍵

中央社 / 台北17日電
第13屆重光盃全國少棒錦標賽4強在台北市青年公園棒球場舉行，台北福林國小廖芫豎（圖）17日投打俱佳，運用近20公里速差完投6局失2分，敲出2支二壘打，率隊以9比2擊敗桃園中平國小、晉級冠軍戰。 中央社
第13屆重光盃全國少棒錦標賽4強在台北市青年公園棒球場舉行，台北福林國小廖芫豎（圖）17日投打俱佳，運用近20公里速差完投6局失2分，敲出2支二壘打，率隊以9比2擊敗桃園中平國小、晉級冠軍戰。 中央社

重光盃少棒賽4強台北福林國小廖芫豎投打俱佳，運用近20公里速差完投6局失2分，敲出2支二壘打，率隊以9比2擊敗桃園中平國小、晉級冠軍戰，廖芫豎可投可蹲捕，是球隊關鍵人物。

第13屆重光盃全國少棒錦標賽4強在台北市青年公園棒球場舉行，台北市福林國小與桃園市中平國小交手，福林廖芫豎擔任先發投手、打第2棒，表現亮眼。

廖芫豎用86球投6局，被敲出6支安打，投出5次三振，失掉2分責失分、好投壓制，而1局吞下三振，2局選到四壞保送，4、5局都敲出二壘打，打擊表現也很亮眼。

福林投打發揮，團隊敲出11支安打，打線串連搶分、順利拿下勝利，晉級冠軍戰，近3個盃賽巨人盃、桃園盃、重光盃都打入冠軍戰。

福林總教練章子健接受聯訪表示，廖芫豎本來就是球隊的主戰投手，球速快，直球最快可達108公里，滑球80幾公里，運用約20公里的速差有效擾亂打者，也有不錯的控球，今天是重光盃首度登板投手、也投出好表現。

章子健表示，廖芫豎這一年成長很多，過去容易受打者、壘上有人情況影響，自亂陣腳，現在心理層面成長很多；廖芫豎除了是投手，也是球隊主戰捕手，因為臂力好、跑者不敢隨意盜壘，在球隊扮演穩定軍心的角色，也有長打能力。

廖芫豎自評今天開賽狀況不好，沒有把球控進好球帶，攻守交換時有再到牛棚調整，把準度找回來，比賽後半段越投越好。廖芫豎表示，自己比較喜歡投球，因為可以掌控全場，投手偶像是中信兄弟李振昌、打者偶像是兄弟隊王威晨。

牛棚 中信兄弟

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