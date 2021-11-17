中職／將帥不合難免 球評黃忠義：主導還是總教練

富邦悍將隊總教練與投手教練的爭執鬧上檯面，前興農牛隊總教練、現任球評黃忠義認為，教練團內部有不同意見難免，中職30幾年常看到，也因此需固定開會，才能將想法統合起來。

悍將在14日的比賽中，休息區一度不見人影，後續傳出原因來自投手教練布魯斯與總教練洪一中有激烈爭吵，悍將球團昨天解釋，兩人有些意見不同，來自東西方理念差距，布魯斯離隊後，由林正豐接任。

黃忠義指出，教練之間還是要和平相處，球隊打一整季難免會發生狀況，「主導權還是在總教練，就看公司怎麼看，但無論總教練或投手教練，想法都是要拿下勝利。」

球員生涯16年加上擔任過1年總教練，黃忠義以自身經驗來看，職棒球隊難免遇到意見差距，所以在訓練、比賽前都會花半小時到一小時開會，除了集思廣益外，也是整合不同意見，才能朝同個方向去執行。