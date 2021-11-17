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中職／看好獅隊下半季封王 黃忠義：M2還會跌倒嗎？

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
球評黃忠義參加花蓮威力盃少棒賽記者會。記者蘇志畬／攝影
球評黃忠義參加花蓮威力盃少棒賽記者會。記者蘇志畬／攝影

中華職棒下半季冠軍呼之欲出，統一獅隊封王魔術數字M2，球評黃忠義參加花蓮威力盃少棒賽記者會時，被問及近期中職爭霸，他認為統一今天贏球就大勢底定，「一般來說，M2還會跌倒嗎？」

獅隊目前下半季戰績領先中信兄弟隊2.5場，不管兄弟勝敗，只要自己剩下4場拿下2勝就可封王，黃忠義評估下半季獅隊出現機率大，「他們想拿下半季第一的企圖心更強，看今天派出布雷克就知道，魔術數字M2，跌倒機率很小。」

全年戰績方面，上半季冠軍中信兄弟隊與統一獅隊都是63勝48敗5和、勝率0.568，並列第一，黃忠義認為，兩隊目前在爭的是年度第一，關係到主場優勢，是球團較在意的地方。

不過被問到看好哪隊拿下總冠軍，黃忠義未直接押寶，反而開玩笑看好已經確定墊底的味全龍，黃忠義指出，獅象近期都有維持住戰力，不過龍隊在下半季很強，特別是11月的爆發，搶走近期話題。

統一獅 中信兄弟 魔術

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