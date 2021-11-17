日職／為何想挑戰大聯盟 鈴木誠也：受黑田博樹影響

廣島鯉魚外野手鈴木誠也過去六年成績十分卓越，曾帶領球隊豪取央聯3連霸，並拿過2屆打擊王，5度最佳九人、4度金手套，昨日廣島開記者會正式宣布，鈴木誠也已提出入札申請，明年確定要挑戰大聯盟，本人也透露萌生想赴美闖蕩念頭，源自傳奇前輩的一席話。

鈴木誠也本季出賽131場，打擊率3成19為央聯打擊王、38轟在央聯排名第二、88打點排在聯盟第四、上壘率4成33、長打率6成39，是位具有長打能力且能在適當時刻給予球隊分數支援的強打者。不過27歲的他原先並無挑戰大聯盟的念頭，改變想法是因為受到傳奇投手黑田博樹的影響。曾效力道奇與洋基的黑田博樹共在大聯盟打拼六年，拿下79勝79敗，防禦率3.45，直到突破40歲大關才重返日職。

鈴木表示：「黑田前輩回來了後，和我分享他在大聯盟碰上的球員，他說雖然大家打的都是棒球，但美職卻和我們有許多相異之處，讓我大開眼界，因為我原本沒有在看大聯盟，深入了解後才發現『原來世上還有這樣的球員』，因此有了要和這些球員正面對決的想法。」

他再補充，「美國有太多球員不論是和我年齡相仿或是懸殊，實力都不容小覷，水準真的非常高。」

據美媒報導，有多支大聯盟球隊對鈴木誠也感興趣，其中包括洋基、遊騎兵、水手、紅襪等，而大聯盟交易情報網站《TRADE RUMORS》推估他的合約將值5年5500萬美元；美國權威網站《Fangraph》則在一篇介紹季後自由球員排名的文章中，將鈴木誠也排在第34名。