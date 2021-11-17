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中職／兩度遭驅逐出場 兄弟投手教練佛斯特挨罰2萬元

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟投手教練佛斯特挨罰2萬元。 截圖自影片
中信兄弟投手教練佛斯特挨罰2萬元。 截圖自影片

中信兄弟投手教練佛斯特昨天不滿好球帶判決，主審蘇建文兩度比出驅逐出場手勢，聯盟今天公布懲處，罰款2萬元。

聯盟依聯盟規章球團隊職員違規懲罰規定第14條規定，「凡遭裁判驅逐出場之人員，處罰款1萬元，並應立刻離開場內...」；佛斯特教練遭驅逐出場後未立即離場，持續向主審進行抗議，遭主審再次驅逐出場，合併懲處罰款2萬元。

昨天中信兄弟、富邦悍將隊之戰打到9局下，面對蔡齊哲的投球，悍將隊王苡丞先敲二壘打，張進德獲得故意四壞，范國宸執行短打卻選到保送，無人出局就攻占滿壘，投手教練佛斯特按耐不住情緒，上場與主審蘇建文爭執好球帶。

佛斯特被蘇建文比出驅逐出場手勢後仍持續爭執，蘇建文再次比出出場手勢，佛斯特才在旁人安撫下退場。

中信兄弟 富邦悍將 張進德

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