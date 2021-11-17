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中職／前兄弟日投感謝台灣經驗 分享艾迪頓與新庄剛志給激勵

聯合新聞網 / 綜合報導
高野圭佑表示兄弟二軍投手教練艾迪頓、以及剛上任火腿監督新庄剛志一席話猶如醍醐灌頂，激勵他重回日職舞台。
高野圭佑表示兄弟二軍投手教練艾迪頓、以及剛上任火腿監督新庄剛志一席話猶如醍醐灌頂，激勵他重回日職舞台。

中信兄弟前日籍投手高野圭佑，上月在中職一軍只出賽1場就被兄弟戰力外，儘管最終未能留在中職，他接受日媒《FULL-COUNT》訪問時表示很享受這段旅程，尤其在台灣打球這段時間，兄弟二軍投手教練艾迪頓、以及剛上任火腿監督新庄剛志的一席話猶如醍醐灌頂，激勵他重回日職舞台。

高野圭佑今年4月來台後，大部分的時間是在二軍度過，一共出賽6場，只有1場先發，1勝1中繼成功、防禦率2.57，10月10日才終於等到一軍初登板，中繼1.2局被2支安打，2次三振、1次保送，失1分，但當天比賽結束後不久，兄弟仍決定割愛將他戰力外。

即使未能留下來，透過日媒《FULL-COUNT》報導，雖然尚未重拾過往直球最速155公里的水準，但高野圭佑仍認為這趟台灣半年遊來的非常值得，「我認為我有很大的機會重新站上投手丘，重要的是，我能投出超過140公里的球作攻擊，看見打者很難擊中的反應，覺得真是太好了。」

高野圭佑也由衷的感謝中信兄弟二軍投手教練艾迪頓，「當時他問我，『你真的想回日職嗎？』我直接回他『當然！』他說，『這樣你必須達到日職的水準才行，就把它當作目標吧！』最後他也跟我說，『完成了很棒的內容』，這番話讓我非常高興。」

高野圭佑表示，在中信兄弟二軍的期間，周圍都是以上一軍為目標的年輕球員，他們的上進心很強，讓他想起全神貫注比賽的感覺，彷彿回到自己在高中、社會人野球時期，也有那樣登上嚮往舞台、想變得更好的心境。

此外高野圭佑也分享與近期火紅的火腿「Big Boss」間的小故事，他是在去年在參加日職戰力外選手測試時認識了新庄剛志，日後兩人便開始互相交流，新庄剛志曾跟他說過，「只要享受過也努力過，而且贏了自己，那失敗也不算甚麼了。」

回到日本後，高野持續在家附近的公園練習，仍期待能再次獲得重返日職的機會。

新庄剛志 中信兄弟 中職

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