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中信盃／4連勝直取獎盃 關西國中青少棒奪冠

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
關西國中棒球隊奪中信盃冠軍，靠4連勝直取獎盃。圖／關西國中提供
關西國中棒球隊奪中信盃冠軍，靠4連勝直取獎盃。圖／關西國中提供

新竹縣關西國中棒球隊日前前往屏東參加「2021年第八屆中信盃全國棒球錦標賽」，在青少棒組經過3天激戰，最終以4連勝的佳績直取冠軍獎盃，這是睽違4年關西國中再次於中信盃奪冠，教練就讚球員們經歷大賽洗禮，心理狀態成熟，因此表現不錯。

教練王勝榮說，這批上場的9年級球員已歷經多年大賽洗禮，心理素質較同年齡球員成熟，且近期比賽狀態不錯，其中曾參與U12國際大賽的隊員葉弘仁也扮演領導者角色，帶領球隊穩定軍心，是能奪得冠軍的關鍵人物。

而關西國中棒球隊在中信盃中個人獎項也拿下不錯表現，例如隊員范定榆獲得投手獎，而隊員范茗舜更是1人獲得打點王、長打王2殊榮，教練王勝榮就表示，經歷過這次中信盃比賽，相信選手們除了球技有大大進步外，也讓他們增進了不少比賽經驗。

據了解，關西國中棒球隊雖然成軍僅短短10年，但在全國青少棒中一直都有不錯成績，隊員有超過6成是在地的泰雅族子弟，因此每次上場前，隊員們都會用「戰舞」來鼓舞士氣，激勵自己要像泰雅勇士一樣勇敢出征。

縣長楊文科說，恭喜關西國中睽違四年後又奪得中信盃冠軍獎座，這是繼今年「2021年第8屆立德盃全國青少棒錦標賽」拿下冠軍、「謝國城盃全國青少棒錦標賽」獲季軍及「美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽」取得亞軍，這次又抱回1座冠軍獎盃回來，期待孩子們繼續在全國的賽場上都不畏艱難，為新竹縣爭取佳績。

棒球 青少棒錦標賽 勇士

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