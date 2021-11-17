中職／神全「憨慢講話」用12局再見安展現老大哥價值

風暴過後首戰，富邦悍將隊靠林益全12局下敲出生涯第4支再見安打，以1：0擊敗中信兄弟隊，他在打完AZ疫苗第2劑隔天不缺席當英雄，背後有來自總教練洪一中的提點，要他豪邁點、放開來打。

兄弟由華德茲先發，悍將隊推出羅力，兩人投球任內都未失分，華德茲中職生涯初先發繳出6局被敲3安打、無失分，羅力則是7局被敲5安打、無失分，送出7次三振。

兩隊打完前8局處於0：0，悍將9局到11局都有滿壘或一、三壘有人的機會，不用靠安打就能結束比賽，卻屢屢失手，比賽一路延長到12局。

悍將12局下由菜鳥董子恩先敲安打上壘，張進德、范國宸都保送上壘，滿壘局面輪到林益全打擊，終於一棒結束這場4小時35分鐘的惡鬥。

林益全前天剛打疫苗，球隊也叫上人手，必要時啟用疫苗傷兵，但他表達沒有問題待命代打，先在9局的關鍵打席吞下三振，下來後洪總問他是不是太慎重，揮棒有點放不開，12局再輪到自己，他也有覺悟，「應該要像洪總提醒的，放開來打，12局下了，立於不敗之地，大膽一點去攻擊。」

幫助球隊拿下這一勝，林益全有感而發，「球隊到了後半段，看到年輕人上來展現鬥志、拚勁，身為老大哥，盡自己最大的可能，把自己該做好的責任，用行動去做給他們看，雖然我可能在表達上沒有那麼好，也怕講了不懂我的意思，我是覺得那我用我的行動表現給他們看。」

悍將隊贏得辛苦，9局起的連連失手是關鍵，洪總也說：「有跟打擊教練講，我們一整年下來很多這種狀況，心態放不開或怎樣，這個需要和選手去探討了解。」他也直言對先發投手羅力比較不好意思。