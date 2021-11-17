聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／神全「憨慢講話」用12局再見安展現老大哥價值

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
悍將林益全。 聯合報資料照片 記者黃仲裕／攝影
悍將林益全。 聯合報資料照片 記者黃仲裕／攝影

風暴過後首戰，富邦悍將隊靠林益全12局下敲出生涯第4支再見安打，以1：0擊敗中信兄弟隊，他在打完AZ疫苗第2劑隔天不缺席當英雄，背後有來自總教練洪一中的提點，要他豪邁點、放開來打。

兄弟由華德茲先發，悍將隊推出羅力，兩人投球任內都未失分，華德茲中職生涯初先發繳出6局被敲3安打、無失分，羅力則是7局被敲5安打、無失分，送出7次三振。

兩隊打完前8局處於0：0，悍將9局到11局都有滿壘或一、三壘有人的機會，不用靠安打就能結束比賽，卻屢屢失手，比賽一路延長到12局。

悍將12局下由菜鳥董子恩先敲安打上壘，張進德、范國宸都保送上壘，滿壘局面輪到林益全打擊，終於一棒結束這場4小時35分鐘的惡鬥。

林益全前天剛打疫苗，球隊也叫上人手，必要時啟用疫苗傷兵，但他表達沒有問題待命代打，先在9局的關鍵打席吞下三振，下來後洪總問他是不是太慎重，揮棒有點放不開，12局再輪到自己，他也有覺悟，「應該要像洪總提醒的，放開來打，12局下了，立於不敗之地，大膽一點去攻擊。」

幫助球隊拿下這一勝，林益全有感而發，「球隊到了後半段，看到年輕人上來展現鬥志、拚勁，身為老大哥，盡自己最大的可能，把自己該做好的責任，用行動去做給他們看，雖然我可能在表達上沒有那麼好，也怕講了不懂我的意思，我是覺得那我用我的行動表現給他們看。」

悍將隊贏得辛苦，9局起的連連失手是關鍵，洪總也說：「有跟打擊教練講，我們一整年下來很多這種狀況，心態放不開或怎樣，這個需要和選手去探討了解。」他也直言對先發投手羅力比較不好意思。

林益全 羅力

延伸閱讀

中職／「快20局沒給他半分」 洪總也說羅力有夠悲情

中職／王威晨不只安打王倒數 首進生涯打擊榜就衝上第8

中職／華德茲準備開箱 迪倫可能是最晚初登板洋投

中職／今年衝刺百勝有難度 羅力：我一直都想贏

相關新聞

中職／佛斯特又怒了！不滿好球帶判決 9局下遭驅逐出場

最近的新莊球場，是投手教練的主戰場。今天中信兄弟、富邦悍將隊之戰打到9局下，悍將在無人出局攻佔滿壘，兄弟投手教練佛斯特不...

中職／教練溝通有礙再溝通 助總：調度終要知會總教練

富邦悍將隊爆出隊內風暴，總教練洪一中、投手教練布魯斯在比賽中途發生爭執，球團定調「東西方理念差異」，同樣也有外籍投手教練...

中職／龍隊又贏了 田澤純一30次救援成功破隊史紀錄

10月後最嗆的味全龍隊再度發威，從兩度落後扳回局勢，終場以5：3擊敗樂天桃猿隊，日籍終結者田澤純一取得本季第30次救援成...

中職／神全「憨慢講話」用12局再見安展現老大哥價值

風暴過後首戰，富邦悍將隊靠林益全12局下敲出生涯第4支再見安打，以1：0擊敗中信兄弟隊，他在打完AZ疫苗第2劑隔天不缺席...

中職／「快20局沒給他半分」 洪總也說羅力有夠悲情

富邦悍將隊昨（16）日打滿12局，靠林益全的再見安打以1：0擊敗中信兄弟隊，羅力先發7局無失分拿不到勝投，延續悲慘命運，...

中職／悍將洪布之爭說分明 沈鈺傑：東西方調度理念差異

富邦悍將隊14日爆發總教練洪一中與投手教練布魯斯正面衝突，副領隊沈鈺傑在今天賽前出面，說明事件經過，雙方因東、西方投手調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。