中職／「快20局沒給他半分」 洪總也說羅力有夠悲情

富邦悍將隊昨（16）日打滿12局，靠林益全的再見安打以1：0擊敗中信兄弟隊，羅力先發7局無失分拿不到勝投，延續悲慘命運，總教練洪一中賽後也說對他很抱歉。

此役比分一路高掛0：0，悍將9到11局都有不靠安打結束比賽的機會，卻人人錯過當英雄。

洪一中表示，「有很多機會，或許緊要關頭，大家都…不是不想打，大家都很想打。像阿全（林益全）9局下來我有問了一下，緊要關頭是不是太慎重、放不輕鬆，好像揮擊效果不是很好，剛好後面（12局）又輪到他。」

悍將終究收下勝利，先發投手羅力相形悲情，近5場先發沒有勝投進袋，洪總也覺得對他比較不好意思，「攻擊很多機會沒有把握，對羅力比較不好意思，我有跟選手講，羅力大概快20局沒有半分支援，有一局阿德（張進德）在攻擊，打那麼強被投手接到雙殺，只能說真的有夠悲情。」

關鍵時刻打不回來，已是悍將本季老毛病，洪總表示：「有跟打擊教練講，我們一整年下來很多這種狀況，心態放不開或怎樣，這個需要和選手去探討了解。」

此戰也是羅力今年最後一役，本季出賽25場都是先發，取得7勝9敗、防禦率3.03，157.1局送出125K。

悍將隊歷經教練失和風波，昨天由林正豐升上一軍暫代投手教練職務，此戰投手群1分未失，表現亮眼。洪總對此表示，調度大部分都是林正峰決定，但會詢問他，「投手表現不錯，我也不知道該講什麼，調度的不錯。」