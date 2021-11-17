中職／獅上周全敗無傷大雅 最後四戰有軟柿子吃

中華職棒去年球季在各隊都大力補強的情況下，原本被預料是三強一弱的局面，已經七年沒有嘗過冠軍滋味的統一獅隊，普遍被認為是那一弱。不過獅隊在下半季洋將補強得宜，加上意外組成外野三帥，季末取得12戰8勝的佳績，強勢進軍台灣大賽，最後還拿下總冠軍，他們整季例行賽的勝率僅4成87。今年獅隊依然維持高檔，上半季在復賽後，受到過多延賽的影響而氣力放盡，讓中信奪得冠軍。

下半季統一獅目前仍居於首位，不過他們的近況卻不如去年季末的士氣如虹，在中止5連勝後，意外吞下4連敗，其中包含本季對戰最為得心應手的味全龍隊。這不但讓他們讓出全年度第一的位置，下半季也遲遲未能確定封王，中信兄弟還保有機會超車，讓上半季歷史重演。雖然獅隊篤定有季後賽可以打，但若要多打挑戰賽將勞師動眾，進軍總冠軍賽也將是不利的局面，因此剩餘的4戰必須全力拚戰拋下彩帶。

統一獅下半季在主場出賽如魚得水豪取20勝，剩餘的賽事全是客戰，都沒有主場比賽相當可惜。其中3場是在新莊對戰富邦悍將，最終戰將移師天母出戰味全龍。他們上半季對戰富邦表現較佳，下半季反而是悍將勝場較多，整體而言雙方處於55波的局面，獅子軍沒有取得優勢。至於龍隊，對戰29場中獅隊取得21勝，但小龍近來卻取得對戰二連勝，統一獅絕對不想把戰線延長到最後一場，因此最關鍵還是與悍將的三連戰。

本季每個組合需對戰30場，統一獅跟富邦悍將目前已經對壘27次，獅隊取得14勝1和12敗的成績。不過特別的是在台南主場對戰悍將時，獅隊的表現較差，只有6勝1和8敗；換到富邦的新莊主場時，反而反客為主取得8勝4負的優勢。這主要原因在於下半季悍將在主場奇慘無比，尤其打擊狀態急速下滑，讓他們主場勝率竟不到3成。面對城防不佳的「全富武莊」，獅子軍或許能夠更容易地攻城掠地，找回士氣。

悍將下半季在主場「全富武莊」的表現非常不理想，統一在這裡化身成「攻城獅」，頻頻攻破悍將的城防，反而取得優勢。 聯合報系資料照片

由於富邦悍將已經開始練兵，先發投手江少慶、陳鴻文、楊彬、羅力都無法在系列戰出賽，目前確定由傷癒歸隊的郭俊麟、洋將迪倫及本季第5指名的李子強迎戰。三連戰都將遇到首次對戰的投手，對於獅隊而言將會是一項挑戰，不過這三位投手都沒有投超過5局的紀錄，恐怕會形成連續的車輪戰，面對略顯疲態的悍將牛棚，猛獅睡醒後又更容易伺機大咬一口。

另一項獅隊的隱形利多，則是14日發生的富邦教練團的將帥不合事件，造成投手教練布魯斯離職，球團依舊比照胡金龍事件的冷處理。不過球員及球迷多數聲援布魯斯，其中率先發聲的即為其中一戰的先發投手迪倫，相信事件多少仍會影響球員心情及士氣。而且布魯斯對於投手調度頗受好評，少了他之後的連續車輪戰，悍將要面臨不小難關，獅群更容易穿越雷池。

布魯斯在富邦氣到回家抱老婆，必定會影響悍將士氣，無意間可能讓統一的封王之路更加順遂。 聯合報系資料照片

統一獅上半季失利，主要因為季末賽程嚴峻，加上都頻繁對戰的對手都是讓獅隊不利，以致於最終氣力放盡。目前他們所剩的賽事，都是比較順手的對手，加上又有「客場優勢」，以及對手練兵及茶壺風暴，獅隊只要不要近鄉情怯，應當能再度拋下綠色彩帶。