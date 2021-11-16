中職／龍隊又贏了 田澤純一30次救援成功破隊史紀錄

10月後最嗆的味全龍隊再度發威，從兩度落後扳回局勢，終場以5：3擊敗樂天桃猿隊，日籍終結者田澤純一取得本季第30次救援成功，改寫1996年賈西保持的隊史紀錄，更逐步逼近統一獅隊救援王陳韻文（32次）。

林泓育第1局敲出陽春砲，也是龍隊先發投手吳俊杰的唯一失分，此役先發4.2局共用69球，被敲4安打、沒有保送，送出4次三振。

王溢正前5局只被敲4安打、無失分，第6局遭遇麻煩，先被吳東融揮出安打，一出局後連兩保送，在滿壘時退場，游朝惟接手後的第1個打席仍是保送，直接奉送龍隊1分，朱祥麟的高飛犧牲打再助龍隊超前。

王溢正先發5.1局被敲5安打、失2分，因猿隊後續逆轉避免敗投，他從4月25日後就不識勝投滋味，前一場先發勝更是猿隊本季首戰的3月16日，持續以69勝在生涯勝投榜第10位徘徊，無法趕上第9位的高建三（70勝）。

猿隊在第7局一度討回優勢，張閔勛先掃回追平安打，成晉補上超前安打，但7局下又失守，許峻暘先搞砸領先，陳冠宇面對兩人次都被敲出安打，龍隊單局攻下3分、取得5：3領先直到終場。

田澤9局下登板守成，龍隊10月後戰績起飛，也帶旺他的個人成績，從10月14日起的15場出賽都有收穫，合計取得12救援、2中繼、1勝投，全季快速達陣30次救援成功，還有機會衝擊陳韻文的救援王寶座。