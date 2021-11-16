中職／佛斯特又怒了！不滿好球帶判決 9局下遭驅逐出場
最近的新莊球場，是投手教練的主戰場。今天中信兄弟、富邦悍將隊之戰打到9局下，悍將在無人出局攻佔滿壘，兄弟投手教練佛斯特不滿好球帶判決，上場怒飆主審蘇建文，遭到驅逐出場，繼去年9月17日後再被趕，上次也發生在新莊。
兩隊打完8局處於0：0，面對蔡齊哲的投球，悍將隊王苡丞先敲二壘打，張進德獲得故意四壞，范國宸執行短打卻選到保送，無人出局就攻占滿壘，也觸動了佛斯特的神經。
兄弟決定換投，投手教練佛斯特也在此際耐不住情緒，上場與主審蘇建文爭執好球帶，遭到驅逐出場。
守護神李振昌登板後鎖住局面，連續抓下3個出局數、包括2K，林益全、申皓瑋、于森旭都錯過建功機會，比賽以0：0進入延長賽。
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