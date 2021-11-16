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少棒／北市福林首闖重光盃4強 桃市仁善衛冕失利
第13屆重光盃少棒賽展開複賽，預賽3戰狂轟29分的台北市福林國小，今天連過兩關，隊史首次闖進4強。
福林在16強賽和新北市土城國小打到延長賽，採取突破僵局制，靠蕭兆勛揮出兩分打點再見安打，以9：8獲勝，闖進八強後對決台南市崇學國小，5局下靠曾乙喆關鍵安打攻下全場第1分，終場4：0氣走崇學。
福林總教練章子健表示，重光盃已是台灣很大型的少棒賽事，越來越不好打，能代表北市打出好成績很高興。
他也稱讚崇學先發投手林軒表現優秀，是很棒的小孩子。
曾乙喆上場前被章子健叫了3次都沒聽到，經過隊友提醒後，趕快跑到教練旁邊聽取指令，「教練要我抓直球打，果然對方就是來直球，打出去的感覺很好，我期待這當英雄的一刻很久了。」
重光盃上次有北市學校晉級4強是2014年東園國小，近4年冠軍都被桃園球隊包辦，曾乙喆笑說：「能幫助球隊首次晉級4強很榮幸，很期待明天決賽。」
桃園市中平、仁善國小對決，中平3局上結束就以10：2遙遙領先，仁善一路苦追，一度追到兩分差。6局下中平投手黃字泫穩住陣腳，飆出再見三振，幫助球隊12：9扳倒衛冕軍。
黃字泫5年級前是教練團眼中「不太認真」的小鬼頭，升上6年級的暑假不僅球技進步，表現也越來越成熟，他說：「畢業學長常回學校指導球技，也給我們一些人生上的建議，讓我覺得自己也是要當學長的人了，應該長大一點。」
黃字泫說的學長是目前在台北市立大學棒球隊的李樹明。
中平教練團透露，過去黃字泫常常不知在想什麼，現在確實已經成為獨當一面的選手；面對即將到來的決戰，黃字泫說已經準備好了，「因為投球數限制，準決賽不能丟，相信球隊能打到冠軍戰，我就可以再次上場。」
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