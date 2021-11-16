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中職／二軍總冠軍賽開打 吳哲源好投兄弟拿下首勝

中央社 / 新北16日電
中信兄弟隊總教練林威助（右）。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練林威助（右）。圖／中信兄弟隊提供

中職二軍總冠軍賽今天開打，中信兄弟先發投手吳哲源5局無失分，兄弟打線串連搶分，終場以5比0擊敗樂天桃猿隊、拿下首勝。

中華職棒5戰3勝制二軍總冠軍賽今天在斗六棒球場開打，兄弟隊派出吳哲源先發，吳哲源首局投出四壞保送、被廖健富敲出二壘打，但力守不失分，接下來越投越穩。

吳哲源總計用72球投5局，僅被敲出4支安打，投出5次三振、無失分，好投壓制，球隊拿下勝利，吳哲源為勝投。

兄弟1局有攻勢，靠著陳文杰、王勝偉接連安打、短打推進，蘇緯達適時安打先馳得點，杜家明補上安打，送回團隊第2分。

兄弟3局靠著接連安打、捕逸跑回1分，5局再靠著蘇緯達安打開啟攻勢，杜家明獲得觸身球保送，林書逸、黃韋盛接連安打，單局再添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

兄弟隊總教練林威助今天在一軍賽前接受聯訪時提到，吳哲源之前投長中繼的時候，投2到3局感覺都不錯，但林威助也提到，吳哲源剛進球隊時其實速度不算快，但尾勁很好，後來球速變快，反而在一軍投得不好。

林威助也特別強調，尾勁好，會讓打者的腦和眼睛對球產生不同的遠近感，投手如果有160公里的球速很好，但應該更去追求尾勁，尾勁如果好，150公里的球速也可以讓打者視覺上感覺有160公里的效果。

林威助 樂天桃猿 中信兄弟 中職 棒球

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