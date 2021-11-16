中職／悍將新球季至少1洋砲 秋訓春訓有初步規劃
中職富邦悍將隊本季賽事剩4場，總教練洪一中表示，秋訓預計安排20天、以年輕球員為主，春訓預計農曆年後展開，至於新球季洋將安排，洪一中表示，至少1名、雙洋砲也有考慮。
中華職棒富邦悍將隊今天過後本季例行賽剩4場，明天開始與目前下半季排名第一的統一獅隊交手，也可能左右下半季封王時程，悍將總教練洪一中賽前接受聯訪表示，不會因為誰要拚下半季冠軍有什麼不同，每場比賽全力以赴。
洪一中表示，本季賽事結束之後，預計安排20天的秋訓，有經驗的球員讓他們休息、自我調整，秋訓以年輕球員為主，大概會有30多人，考慮到明年職棒賽季可能會較晚開打，春訓預計農曆年後才會展開。
悍將領隊蔡承儒昨天接受球迷提問透露，明年悍將球團規劃安排雙洋砲。洪一中表示，明年球季洋砲至少會有1人，雙洋砲也有討論，但洋將變數多，都有想法，但人到了台灣才算數。
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