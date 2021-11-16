中職／攜蔡仲南傳授的指叉球 李子強以先發投手開箱

富邦悍將隊本周末要再「開箱」1新人，李子強將以先發投手之姿演出初登板，他自信表示，「真的是準備好了，可以隨時上來，所以心情沒有太大起伏。」來自南華大學的他，也有師承蔡仲南的指叉球，他說：「很常去請教，丟不出來時也會去討教，他都說『練習就對了』。」

李子強為悍將隊在今年季中選秀的第5指名，進來後在二軍出賽6場（4場先發），成績2勝2敗、防禦率4.22，預計本周末在一軍先發。

投手教練林正豐指出，李子強屬於協調性、柔軟性好的投手，不是靠蠻力在投，適合以先發投手養成，在二軍也固定輪值在調整，「資質好，能力也不錯，狀況有越來越好。」

李子強2018年曾報名中職選秀落榜，大三再度投入選秀，成功擠進窄門，他談到這3年之間的成長，「大學比賽每場比賽發現不足，去做改善。」包括請教學長、教練，南華大學棒球隊由球員時期有「指叉球王子」封號的蔡仲南執掌兵符，李子強也會向他討教這顆球路。

李子強表示，「像是他的那個招牌球路，很常去請教，丟不出來時會去討教，他都說『練習就對了』。」他笑說，前幾天丟指叉球的感覺不是很好，今天來到新莊就投出感覺，「可能這個環境、這個氛圍讓我覺得這個球可以丟得出來了，它就跑出來了。」

不只是指叉球，進入職棒後，李子強期許自己的所有球路再進化，「我希望每個球路都可以調整到最好的狀態，才能面對這個層級的打者。」對於初登板不設限數字一類的目標，他說：「上去每個球要丟在我想的位置，犀利度、角度投出我要的品質。」