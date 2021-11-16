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中職／新人開箱找到2可用之兵 洪總對董子恩讚譽有加
富邦悍將隊近期頻頻「開箱」新人，總教練洪一中也看到了明年的可用之兵，點名董子恩、王苡丞都有機會成為明年的戰力，孔念恩則是感覺還有些生澀。
悍將今年季中選秀選了8人，除了即戰力的狀元江少慶外，還有王苡丞、董子恩、孔念恩、岳少華都已在一軍出賽過，李子強也會在本周末扛1場先發。
洪總賽前盤點近期開箱的新秀，對董子恩讚譽有加，雖然打擊力道看來並不突出，「但是擊球很確實，看他打球不花俏，但好球帶顧得很好，他很難被三振。」
洪總指出，董子恩、王苡丞應該都會是明年的可用之兵，「孔念恩就感覺比較生澀一點，還需要一點時間。」
李子強本周末會以先發投手之姿初登板，今天升上一軍擔任投手教練的林正豐指出，李子強屬於協調性、柔軟性好的投手，不是靠蠻力在投，適合以先發投手養成，在二軍也固定輪值在調整，「資質好，能力也不錯，狀況有越來越好。」
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