快訊

瑪莎惡徒毆男大生 前檢座指真正問題是這個

戴上順澤宮神帽從沒輸過！挪威三鐵選手大讚太狂了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／新人開箱找到2可用之兵 洪總對董子恩讚譽有加

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
洪總賽前盤點近期開箱的新秀，對董子恩讚譽有加。 圖／富邦悍將隊提供
洪總賽前盤點近期開箱的新秀，對董子恩讚譽有加。 圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊近期頻頻「開箱」新人，總教練洪一中也看到了明年的可用之兵，點名董子恩、王苡丞都有機會成為明年的戰力，孔念恩則是感覺還有些生澀。

悍將今年季中選秀選了8人，除了即戰力的狀元江少慶外，還有王苡丞、董子恩、孔念恩、岳少華都已在一軍出賽過，李子強也會在本周末扛1場先發。

洪總賽前盤點近期開箱的新秀，對董子恩讚譽有加，雖然打擊力道看來並不突出，「但是擊球很確實，看他打球不花俏，但好球帶顧得很好，他很難被三振。」

洪總指出，董子恩、王苡丞應該都會是明年的可用之兵，「孔念恩就感覺比較生澀一點，還需要一點時間。」

李子強本周末會以先發投手之姿初登板，今天升上一軍擔任投手教練的林正豐指出，李子強屬於協調性、柔軟性好的投手，不是靠蠻力在投，適合以先發投手養成，在二軍也固定輪值在調整，「資質好，能力也不錯，狀況有越來越好。」

富邦悍將 選秀

延伸閱讀

中職／「內鬥很行球技很爛」 悍將粉絲團遭球迷灌爆

中職／洪總有說一句話 董子恩謹記練得多就不會怕

中職／宇宙邦放棄2021球季 洪總能帶悍將2022華麗轉身？

中職／生涯代表作後被告知關機 江少慶也坦言是時侯了

相關新聞

中職／教練溝通有礙再溝通 助總：調度終要知會總教練

富邦悍將隊爆出隊內風暴，總教練洪一中、投手教練布魯斯在比賽中途發生爭執，球團定調「東西方理念差異」，同樣也有外籍投手教練...

中職／悍將洪布之爭說分明 沈鈺傑：東西方調度理念差異

富邦悍將隊14日爆發總教練洪一中與投手教練布魯斯正面衝突，副領隊沈鈺傑在今天賽前出面，說明事件經過，雙方因東、西方投手調...

中職／王建民特殊儀器改造 黃恩賜變身「右手德保拉」

中信兄弟隊投手黃恩賜重返一軍，先待命中繼，這次他帶著升級版的下半身力量歸隊，他透過二軍投手教練王建民的特殊儀器協助，模仿...

中職／羅傑斯腳傷不嚴重 兄弟本周有望4洋投搶冠

中信兄弟隊繼續朝下半季冠軍的目標前進，本周有機會啟用4洋投先發，羅傑斯的腳傷狀況看來並不嚴重，有機會在周六或周日先發，投...

日職／同穿2號大衰退 陽岱鋼減薪幅度將追上小笠原

台灣旅日球員繼王柏融在上週確定續留火腿後，效力於巨人的陽岱鋼也在日前傳出將會被續約的消息，王柏融及陽岱鋼在今年都是合約的最後一年，兩人本季的表現都不盡理想，明年還能續留原球隊相信也出乎許多人的意料之外

韓職／締造最老「20轟、20盜」秋信守續以聯盟最大約留SSG

今年重返韓職的前大聯盟選手秋信守，將和SSG登陸者以一年27億韓元續約，因此下季仍會續留韓職打拚，不會重返大聯盟。 秋信守這個賽季回到韓職發展，被SSG登陸者以韓職史上最高年薪27億韓元簽下，儘管現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。