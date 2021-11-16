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韓職／締造最老「20轟、20盜」秋信守續以聯盟最大約留SSG

聯合新聞網 / 綜合報導
秋信守將和SSG登陸者以一年27億韓元續約，無緣重返大聯盟。 歐新社
秋信守將和SSG登陸者以一年27億韓元續約，無緣重返大聯盟。 歐新社

今年重返韓職的前大聯盟選手秋信守，將和SSG登陸者以一年27億韓元續約，因此下季仍會續留韓職打拚，不會重返大聯盟。

秋信守這個賽季回到韓職發展，被SSG登陸者以韓職史上最高年薪27億韓元簽下，儘管現年39歲但仍寶刀未老，本季共出賽137場，21轟、69分打點、25盜，打擊三圍.265/.409/.451，上壘率0.409為聯盟第6，攻擊指數高達0.860，甚至締造韓職最老「20轟、20盜」紀錄。

原先還有消息指出秋信守想在職業生涯晚年再挑戰一次大聯盟，沒多久被韓媒打臉是假消息，今日SSG登陸者球團也宣布，秋信守已經同意一年27億韓元的續約條件，薪水則跟今年相同沒有加薪或降薪。

秋信守續約後表示，「明年球季要用更好的成績報答球迷，隊上有許多優秀和勤奮的球員，期待未來能一起贏得更多比賽，目標仍是闖進季後賽。這不是一個容易的決定，但我的家人相當支持我，明年我會盡自己所能全力以赴。」

秋信守日前剛在美國動肘部手術，預計會在明年春訓加入球隊訓練。

薪水 手術 美國

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