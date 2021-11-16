中職／羅傑斯腳傷不嚴重 兄弟本周有望4洋投搶冠

中信兄弟隊繼續朝下半季冠軍的目標前進，本周有機會啟用4洋投先發，羅傑斯的腳傷狀況看來並不嚴重，有機會在周六或周日先發，投完再討論總冠軍賽要帶哪3洋投。

連同今天在內，兄弟本周有5場比賽要打，華德茲今天首度先發出賽，象魔力負責周四一戰，德保拉會在周末上陣。

至於11日在二軍出賽被強襲球擊中小腿的羅傑斯，總教練林威助更新傷情，「目前看起來沒那麼嚴重，這周如果有機會會再讓出賽一次，六日都有可能，再決定總冠軍賽3洋投。」黃恩賜今天升上一軍，這兩場先在牛棚待命。

兄弟目前在下半季落後統一獅隊2場，全年戰績則是領先0.5場，仍有機會包辦上、下半季冠軍，總冠軍賽「保底」1勝。對於本周的作戰，林威助仍強調，「每一場都是求勝，其餘的不用想太多，把最好的陣容排下去，用最好的態度表現在球場上。」

陳偉漢上周因頭部觸身球濺血，耳朵縫了6針，可能影響是否進入總冠軍賽28人名單，林威助表示，「要拔針也要一個禮拜，完了後還要重新練習，可能會耽誤到時間，今天也有點聽不太清楚，對戰力的影響一定會有，還要再觀察每天狀況。」

至於二軍其他可守二壘人選，林威助點名60人名單內所有能守二壘的人都有機會，包括潘志芳、黃韋盛、王勝偉、王政順、林志綱都有可能。