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中職／教練溝通有礙再溝通 助總：調度終要知會總教練

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊總教練林威助（右）。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練林威助（右）。圖／中信兄弟隊提供

富邦悍將隊爆出隊內風暴，總教練洪一中、投手教練布魯斯在比賽中途發生爭執，球團定調「東西方理念差異」，同樣也有外籍投手教練的中信兄弟隊，總教練林威助賽前也被問到此次事件，他指出就算是全權授權投手教練，決定權仍在總教練。

助總表示，不清楚悍將隊事情經過，不對事件發表意見，但對於調度決定權、分歧時該如何處理提出見解。

「事先就要討論好，才不會有其他想法。」再被追問若在臨場作戰上遇到意見分歧，林威助說：「我覺得應該總教練最終要去決定。」

林威助指出，如果全權授權給投手教練，那就是投手教練盡量去調度，跟總教練說一聲就好，「最終還是要總教練負責換人。」他說這是基於尊重，「不管打擊、投手，打擊教練要換代打時，也不可能總教練不知道吧！什麼時候換什麼人，應該會了解吧！」

林威助表示，「溝通不可能無礙，有礙就是要再去溝通。」

林威助 富邦悍將 中信兄弟

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